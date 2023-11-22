В Казани расскажут об эффективном партнерстве бизнеса и государства

27-28 ноября в казанском IT-парке им. Башира Рамеева пройдет VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству. Событие посвящено взаимодействию бизнеса и государства и механизму концессионных соглашений, который помогает его эффективному осуществлению.

Организатором события выступает Агентство инвестиционного развития РТ.

«Наша цель не только контролировать, но и активно участвовать в реализации проектов. Мы стремимся обеспечить долгосрочное развитие этих проектов, которые принесут экономическую и социальную выгоду как предпринимателям, так и жителям республики», — рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

По ее словам, Татарстан активно представлен в рейтинге по уровню развития ГЧП, уверенно входя в топ-10 регионов по этому показателю. Наиболее популярны проекты государственно-частного партнерства в сфере коммунальной инфраструктуры, строительства социальных объектов и дорог. Примером последнего может стать концессионное соглашение в составе платной автомобильной дороги Шали (трасса М7) — Бавлы (трасса М5) с инвестициями на сумму 102,4 млрд рублей. Еще один пример, но уже из другой сферы — «Нижнекамские термы» — проект оздоровительного комплекса в Нижнекамске.

В 2020-2021 годах Татарстан совершил рывок в рейтинге по развитию ГЧП, поднявшись с 67-го на 6-е место, а в 2022-м продолжил улучшать свои позиции (4-е место).

Участникам форума представят кейсы использования механизма в разных отраслях. Своими наработками поделятся эксперты из более чем 20 регионов России. Ожидается более 10 деловых сессий. Среди них — посвященные результатам работы Татарстана в сфере государственно-частного партнерства, об успешных практиках регионов, приоритетных направлениях развития механизма в текущей экономической ситуации, экспертные дискуссии и другие мероприятия.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.