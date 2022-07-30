В Казани рассказали, как антироссийские санкции отразились на отрасли туризма

На турпотоке в Казань сильно отразились санкции, введенные против России, в том числе в несколько раз снизилось количество зарубежных туристов. Помимо этого, город сильно пострадал от отмены многих спортивных мероприятий международного уровня, стало меньше иностранных туристов, готовых тратить в отпуске значительные средства. Однако компенсировать убытки во многом помогает активное развитие внутреннего туризма, рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Мы с большим сожалением констатируем тот факт, что международные спортивные мероприятия отменены. Но все же соревнования федерального уровня остаются – к примеру, проходят чемпионаты России по плаванию. Мы активно предлагаем нашим гостям обязательно посетить эти мероприятия, потому что не в каждом городе они проходят. Мы этим гордимся. К тому же, это новая точка роста для того, чтобы развивать российский спорт», – рассказала Санникова в интервью телеканалу «Татарстан-24».

Сейчас цель специалистов отрасли – заменить иностранных туристов российскими, отметила она, подчеркнув, что иностранные туристы обычно в отпуске тратят больше средств, так как у них выше платежеспособность.

В среднем, по словам Санниковой, туристы тратят в Казани около 7 тыс. рублей в сутки – сюда входит проживание, питание, сувениры, транспорт и тд. «В приоритетных задачах у нас стоит повышение этого среднего чека за счет предложения к посещению новых объектов. Это новые качественные продукты, которые нигде больше нельзя встретить», – сообщила она.

Казань к наплыву туристов на фоне отмены заграничных поездок полностью готова, подчеркнула руководитель Комитета по развитию туризма. Так, нехватку экскурсоводов в городе стараются компенсировать за счет популяризации профессии, обучения и конкурсов профмастерства.