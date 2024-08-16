В Казани расширят рынок и откроют новые ярмарочные площадки

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В Авиастроительном и Вахитовском районах Казани планируют открыть новые ярмарочные площадки. Также будет расширен рынок на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе. Соответствующие изменения в план организации и схему размещения сезонных тематических ярмарок проходят антикоррупционную экспертизу.

Так, на площади в 10 тысяч квадратных метров хотят открыть универсальную площадку на улице Каюма Насыри в Вахитовском районе. Здесь будет предусмотрено до 30 мест для продажи тематической продукции. Еще одна площадка в районе разместится на улице Петербургской. Как ожидается, она будет открыта с 6 по 15 сентября. Уточняется, что ярмарка будет специализированной и рассчитана на 100 или менее мест.

Универсальная площадка площадью в 120 квадратных метров будет предусмотрена на улице Ленинградской в Авиастроительном районе. Здесь смогут разместиться до шести продавцов.

Кроме того, изменения затронут и уже действующую площадку — рынок по улице Адоратского, 65а. Площадь его территории составит 28,7 тысячи квадратных метров, а вместимость составит до 1200 мест (ранее до 1140).