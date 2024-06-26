Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани расширили программу приватизации муниципальной собственности
Казанский городская Дума одобрила добавление 12 объектов недвижимости в программу приватизации муниципальной собственности города на 2023-2025, расширив программу до 167 объектов.
Это решение направлено на оптимизацию муниципальной собственности и повышения доходов городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.
Недавно включенные свойства, охватывающие более 10 400 квадратных метров, включают в себя различные активы. Примечательными дополнениями являются:
* Здание № 3 и прилегающая земля на улице Баумана
* Помещения в подвале и первом этаже дома № 11 на улице Деловая
* Канализационная насосная станция и очистные сооружения на улице Гривская
* Пространство на первом и втором этажах здания № 28 на улице Клары Цеткин
* Подвалы в доме № 26 на улице Горького
* Офисные здания и механическая мастерская в жилом районе Мирный.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»