В Казани расширили программу приватизации муниципальной собственности

Казанский городская Дума одобрила добавление 12 объектов недвижимости в программу приватизации муниципальной собственности города на 2023-2025, расширив программу до 167 объектов.

Это решение направлено на оптимизацию муниципальной собственности и повышения доходов городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Недавно включенные свойства, охватывающие более 10 400 квадратных метров, включают в себя различные активы. Примечательными дополнениями являются:

* Здание № 3 и прилегающая земля на улице Баумана

* Помещения в подвале и первом этаже дома № 11 на улице Деловая

* Канализационная насосная станция и очистные сооружения на улице Гривская

* Пространство на первом и втором этажах здания № 28 на улице Клары Цеткин

* Подвалы в доме № 26 на улице Горького

* Офисные здания и механическая мастерская в жилом районе Мирный.