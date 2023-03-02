В Казани расселят и снесут четыре дома в Кировском районе

Четыре дома в Кировском районе Казани признаны аварийными и подлежащими сносу. Постановления опубликованы в новом сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Таким образом, непригодными для проживания признали многоквартирные дома №3 и №5 по ул.Телецентра, №1 по ул.Залесной, №10 по ул.40 лет Октября.

Решения приняты после обращений собственников квартир в этих зданиях. Указано, что дома будут снесены в течение полугода после принятия постановлений. Жильцы будут расселены согласно действующему законодательству.

Кроме того, еще один дом в этом районе города — №6 по ул.Самарская — исключили из перечня аварийных. Постановление от 28 сентября 2021 года было признано утратившим силу.