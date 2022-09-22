В Казани раскупили все билеты на альметьевский спектакль «Бегущий за ветром»

На спектакль Альметьевского татарского драмтеатра «Бегущий за ветром» за три дня до показа раскуплены все билеты. Показ состоится в театре Камала сегодня, 22 сентября. Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном центре Альметьевского театра.

«Все билеты были распроданы за три дня до начала показа. Не осталось ни одного, даже на балконе. Полный аншлаг, который бывает крайне редко на гастрольных спектаклях. „Бегущий за ветром“ — довольно нашумевшая постановка», — рассказали в театре.

По словам директора театра Фариды Исмагиловой, спектакль «Җил артыннан / Бегущий за ветром» стал удачей прошлого театрального сезона. Постановка стала лауреатом республиканской театральной премии «Тантана» («Триумф») в номинации «Лучший спектакль большой формы». В мае жюри ХIХ Фестиваля театров малых городов России признало «Бегущего за ветром» лучшим спектаклем большой формы.

Альметьевский коллектив приехал в Казань в полном составе двумя рейсами: часть прибыла вчера, чтобы смонтировать декорации, а артисты — чтобы передохнуть и набраться сил перед показом. Другая часть приехала сегодня. Сейчас на сцене театра Камала идут репетиции.

Следующими спектакль «Бегущий за ветром» 29 октября увидят зрители Кудымкарского театра. Он во второй раз станет участником Межнационального театрального фестиваля «Сообщение», о чем ранее сообщал «Татар-информ».