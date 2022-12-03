В Казани раскрыты четыре точки несанкционированной торговли речной рыбой

Во время рейда в Казани обнаружено четыре точки торговли рыбой без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сегодня сотрудниками Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по РТ, Комитета потребительского рынка Казани и администрацией Вахитовского и Приволжского районов были организованы профилактические мероприятия по выявлению несанкционированной торговли речной рыбой», – сказано в сообщении.

В комитете предупредили, что рыба, купленная в подобных местах, продается без сопроводительных ветеринарных документов и небезопасна для потребителя.

О таких нарушениях татарстанцы могут сообщать в «Народный контроль».