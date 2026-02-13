В Казани раскрыли незаконную схему продажи дубликатов служебных карт метро

Фото: «Татар-информ»

В Казани раскрыли схему незаконной продажи дубликатов служебных транспортных карт сотрудников МУП «Метроэлектротранс».

По данным «Татар-информа», двое работников предприятия и двое их знакомых айтишников придумали и разработали схему обмана «Метроэлектротранса». Они взломали программное обеспечение МУПа, делали копии служебных карт и продавали их.

Дубликаты стоили в среднем от 10 до 15 тысяч рублей. Владельцы таких карт могли бесплатно проходить в метро, не оплачивая проезд. Стоимость карты быстро и с лихвой окупалась.

Схема работала с февраля 2023 года по февраль 2026-го. По данным агентства, ущерб предприятию составил порядка 5 млн рублей.

Преступную схему выявила служба безопасности «Метроэлектротранса». Материалы проверки были переданы на разработку сотрудникам татарстанского БЭП.

В Следственном отделе по Советскому району Казани было возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении авторских и смежных прав.