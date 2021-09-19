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Ру Тат
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19 сентября 2021  10:54

В Казани работают несколько избирательных участков, куда можно прийти с собакой

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В Казани открыты несколько избирательных участков, куда голосующие могут прийти с собакой. Для домашних питомцев здесь подготовлены вода, еда, также им не запрещается передвигаться по участку вместе с хозяином.

Так, владельцы собак могут проголосовать на выборах в Госдуму VIII созыва в подростковом клубе «Союз» (ул. Моторная, 31а) в Вахитовском районе, в ЦДО «Заречье» (ул. Окольная, 23) — в Кировском. В Ново-Савиновском такой участок работает по улице Сибгата Хакима, 46, в Советском — в ДК «Вознесенское», расположенном по улице Нардуган, 45.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва проходят в России в течение трех дней — 17–19 сентября. Параллельно с ними в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

#Выборы 2021 #владельцы собак
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