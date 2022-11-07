В Казани работают 17 пунктов сбора помощи для наших бойцов и жителей Лисичанска

В Казани продолжают работу 17 пунктов сбора гуманитарной помощи для наших военнослужащих – мобилизованных и добровольцев «Алга» и «Тимер», а также для их семей и жителей Лисичанска. Шесть пунктов открыты на базе торговых объектов, остальные находятся в спорткомплексах города.

Что можно принести в пункты сбора? Принимаются продукты длительного хранения, например, консервы, чай, кофе, сухое и ультрапастеризованное молоко, макароны, крупы и т.д. Также жители Казани могут передать предметы гигиены.

Также одними из самых необходимых вещей по-прежнему остаются куртки, пуховики, обувь, футболки, тельняшки на флисе, термобелье, шапки, носки и другая одежда. Могут пригодиться и прочие предметы обихода: батарейки, иголки, нитки, фонарики, канцтовары, туристические пенки, рюкзаки и термосы.

Пункты сбора помощи имеются в каждом районе Казани, на всех точках можно увидеть логотип «Доброй Казани».