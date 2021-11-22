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Происшествия
22 ноября 2021  12:31
Павел Климчак

В Казани рабочий во время установки окон сорвался и разбился насмерть

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По предварительным данным следкома, в субботу, 20 ноября, 36-летний рабочий выполнял установку окон на территории котельной на улице Родины. В какой-то момент он сорвался с 10-метровой высоты и разбился насмерть.

 

Фото: пресс-служба СУ СКР по РТ

После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при строительных работах». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

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