В Казани рабочий провалился в дыру в полу, приземлившись в магазине этажом ниже

Несчастный случай произошел в Дербышках. Как стало известно «Татар-информу», молодой мужчина делал ремонт в коммерческой бане. В какой-то момент он провалился в дыру в полу, приземлившись в помещении продуктового магазина, расположенного этажом ниже. Мужчина получил перелом позвоночника, упав на оборудование.

Прокуратура Татарстана сообщила агентству, что по данному факту начата проверка соблюдения законодательства об охране труда.