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Происшествия 12 ноября 2026 17:10

В Казани рабочий провалился в дыру в полу, приземлившись в магазине этажом ниже

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Несчастный случай произошел в Дербышках. Как стало известно «Татар-информу», молодой мужчина делал ремонт в коммерческой бане. В какой-то момент он провалился в дыру в полу, приземлившись в помещении продуктового магазина, расположенного этажом ниже. Мужчина получил перелом позвоночника, упав на оборудование.

Прокуратура Татарстана сообщила агентству, что по данному факту начата проверка соблюдения законодательства об охране труда.

#несчастный случай #проверка прокуратуры #Прокуратура Татарстана
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