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Происшествия 18 февраля 2025 15:35

В Казани рабочий погиб, упав с высоты на стройке, прокуратура начала проверку

Рабочий упал с высоты и погиб на стройке на Портовой улице в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По данным агентства, 28-летний разнорабочий при разборке опалубки упал с третьего этажа. От полученных травм мужчина скончался.

Представители надзорных органов уже прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств трагедии. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.

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