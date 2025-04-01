В Казани рабочий погиб, провалившись на стройке в вентиляционное отверстие

В Казани следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего-каменщика на улице Рауиса Гареева. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагический инцидент произошел 26 марта. Каменщик упал в открытое вентиляционное отверстие, ведущее на подземную парковку строящегося здания. От полученных повреждений 37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.