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Происшествия 1 апреля 2025 13:32

В Казани рабочий погиб, провалившись на стройке в вентиляционное отверстие

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В Казани следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего-каменщика на улице Рауиса Гареева. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагический инцидент произошел 26 марта. Каменщик упал в открытое вентиляционное отверстие, ведущее на подземную парковку строящегося здания. От полученных повреждений 37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

#погиб рабочий #Уголовное дело #Казань
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