В Казани рабочий погиб под рухнувшей на него кирпичной стеной

Сегодня днем по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одном из нежилых домов на улице Салимжанова на рабочего обрушилась кирпичная стена.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №2, они установили, что в доме проводился демонтаж кирпичной стены на первом этаже. Во время демонтажа стена рухнула на одного из рабочих – до прибытия спасателей его тело без признаков жизни достали очевидцы.

Личность мужчины, а также причина и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.