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Ру Тат
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Происшествия
10 марта 2022  17:07
Павел Климчак

В Казани рабочий погиб под рухнувшей на него кирпичной стеной

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Сегодня днем по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одном из нежилых домов на улице Салимжанова на рабочего обрушилась кирпичная стена.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №2, они установили, что в доме проводился демонтаж кирпичной стены на первом этаже. Во время демонтажа стена рухнула на одного из рабочих – до прибытия спасателей его тело без признаков жизни достали очевидцы.

Личность мужчины, а также причина и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#рухнула стена #погиб рабочий
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