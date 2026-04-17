В Казани рабочие пытались потушить горящий автобус, забрасывая пламя землей

В Казани сняли на видео горящий автобус. Запись опубликовали в одном из городских интернет-сообществ. На записи видно, как мужчины в рабочей одежде пытаются потушить пламя, забрасывая на крышу «краснобуса» землю лопатами.

Инцидент произошел на улице Беломорская, горел автобус маршрута No 60.

В ГУ МЧС России по РТ объяснили, что сообщения о возгорании автобуса к ним не поступали. В ведомстве напомнили об обязанности граждан немедленно сообщать о подобных происшествиях по телефону 101.