news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 17 апреля 2026 19:40

В Казани рабочие пытались потушить горящий автобус, забрасывая пламя землей

Читайте нас в
Телеграм

В Казани сняли на видео горящий автобус. Запись опубликовали в одном из городских интернет-сообществ. На записи видно, как мужчины в рабочей одежде пытаются потушить пламя, забрасывая на крышу «краснобуса» землю лопатами.

Инцидент произошел на улице Беломорская, горел автобус маршрута No 60.

В ГУ МЧС России по РТ объяснили, что сообщения о возгорании автобуса к ним не поступали. В ведомстве напомнили об обязанности граждан немедленно сообщать о подобных происшествиях по телефону 101.

#горит автобус #видео пожара #Краснобусы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

16 апреля 2026
Миколог Дьяков предупредил о риске отравления весенними грибами

16 апреля 2026
Новости партнеров