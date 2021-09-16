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16 сентября 2021  21:25
Полина Шевчук

В Казани рабочего насмерть придавило бетонным забором

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В Казани рабочего насмерть придавило бетонным забором

Днем на улице Автосервисная двое рабочих 61 и 59 лет занимались переносом частей бетонного забора. Во время работ одна незакрепленная секция бетонного забора рухнула на рабочих. 61-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Его коллега с травмами был доставлен в 7-ю горбольницу.

 

Фото: © 

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выезжал представитель прокуратуры Московского района города Казани Игорь Дворянский.
 

 

Фото: © 

«Выяснилось, что работы проводились с нарушением требований законодательства об охране труда. Собранные материалы прокуратура направила в следственные органы с требованием об уголовном преследовании виновных должностных лиц», – пояснил Галиев. 

По требованию надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

#Прокуратура РТ #погиб рабочий
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