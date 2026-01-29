news_header_top
Происшествия 29 января 2026 15:01

В Казани пятые сутки ищут пропавшую 20-летнюю девушку

Фото: «ЛизаАлерт»

В Казани волонтеры разыскивают 20-летнюю Амину Харитонову. Девушка бесследно пропала 24 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировке, рост девушки – 165 сантиметров. У нее нормальное телосложение, волосы черные, глаза темно-карие.

В день исчезновения девушка была одета в коричневую куртку, зеленый костюм с капюшоном и черные сапоги, с собой черный рюкзак.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

