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Происшествия 23 декабря 2024 08:43

В Казани пятилетняя девочка попала под трамвай, ее увезли в больницу

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В Казани на перекрестке Проспекта Победы и Закиева пятилетняя девочка попала под трамвай.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, ребенка вместе с мамой увезли в ДРКБ.

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