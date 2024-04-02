В Казани четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и разбился

Четырехлетний ребенок разбился, выпав из окна многоэтажного дома на улице Адоратского в Казаи. Об этом «Татар-информу» сообщили в СУ СКР по РТ.

Предварительно, ребенок находился в квартире с бабушкой, которая в какой-то момент отвлеклась на домашние дела. Ребенок вылез в окно и разбился.

«Проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – отметили в ведомстве.