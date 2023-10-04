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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пьяный водитель устроил ДТП, есть пострадавшие, в том числе ребенок
Накануне вечером на улице Академика Павлова в Казани произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, 37-летний водитель автомобиля «Лада» напротив дома №6А по улице Академика Павлова, будучи пьяным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с KIA.
В результате ДТП пострадали 62-летний и 7-летний пассажиры автомобиля KIA.
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