В Казани пьяный водитель устроил ДТП, есть пострадавшие, в том числе ребенок

Накануне вечером на улице Академика Павлова в Казани произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 37-летний водитель автомобиля «Лада» напротив дома №6А по улице Академика Павлова, будучи пьяным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с KIA.

В результате ДТП пострадали 62-летний и 7-летний пассажиры автомобиля KIA.