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Происшествия
10 мая 2022  12:02
Полина Шевчук

В Казани пьяный водитель не остановился по требованию ГИБДД и устроил гонки с полицией

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В Казани водитель Chevrolet отказался выполнять требования инспектора ГИБДД, который попытался остановить авто. Началась погоня, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Пытаясь скрыться, водитель иномарки несколько раз грубо нарушил ПДД, подвергая других участников дорожного движения опасности.

Нарушителя задержали. Им оказался 24-летний житель Казани. Медосвидетельствование он проходить отказался. 

На лихача были составлены 10 протоколов об административном правонарушении. Теперь ему придется заплатить 35 тыс. рублей штрафа.

В Госавтоинспекции напоминают, что невыполнение законного требования полицейского об остановке автомобиля не позволит избежать административной ответственности, а также отмечают, что необходимо неукоснительно соблюдать правил дорожного движения.

#лихач #гибдд рт
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