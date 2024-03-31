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Происшествия 31 марта 2024 13:28

В Казани пьяный водитель на «Гранте», пытаясь скрыться от ДПС, влетел в ограждение

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Накануне вечером на Тэцевской улице пьяный водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и устроил преследование.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в ходе погони водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в ограждение. Нарушителем оказался 30-летний житель Казани, который находился с явными признаками алкогольного опьянения.

Водитель был освидетельствован на состояние опьянения – прибор показал результат 0,4 промилле.

Автомобиль отправили на спецстоянку, в свою очередь водителю грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.

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