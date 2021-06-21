В Казани пьяный водитель легковушки влетел в экскаватор, пассажир авто погиб

Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня во втором часу ночи напротив дома № 46 по Оренбургскому тракту. Предварительно установлено, что пьяный 43-летний водитель «Лады» 8-й модели на скорости влетел в припаркованный экскаватор. От сильного удара автомобиль вышвырнуло с дороги в забор. Водитель и один из пассажиров легковушки скрылись с места ДТП.

«В результате аварии 42-летний мужчина, который был пассажиром авто, от полученных травм скончался на месте. Водитель и 32-летний пассажир легковушки с различными травмами доставлены в больницу», – пояснили в ГИБДД Казани.

