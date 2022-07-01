В Казани пьяный водитель грузовика разбил шесть припаркованных машин

Днем в Казани экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал с тревожной кнопки из гаражно-строительного кооператива на улице Годовикова, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

На месте росгвардейцев встретил охранник и рассказал, что на территории комплекса произошло массовое ДТП. Водитель грузовика, делая разворот, разбил сразу шесть припаркованных машин. Судя по поведению шофера, он был нетрезв.

Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего ранее судимого жителя Казани и передали его сотрудникам ГИБДД. Сумма ущерба устанавливается.

