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Происшествия
1 июля 2022  12:29
Полина Шевчук

В Казани пьяный водитель грузовика разбил шесть припаркованных машин

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Днем в Казани экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал с тревожной кнопки из гаражно-строительного кооператива на улице Годовикова, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

На месте росгвардейцев встретил охранник и рассказал, что на территории комплекса произошло массовое ДТП. Водитель грузовика, делая разворот, разбил сразу шесть припаркованных машин. Судя по поведению шофера, он был нетрезв.

Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего ранее судимого жителя Казани и передали его сотрудникам ГИБДД. Сумма ущерба устанавливается.
 

 

 

 

#массовое ДТП #пьяный водитель #росгвардия по рт
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