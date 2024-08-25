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В Казани пьяный питбайкер проехал на красный, спровоцировал ДТП и попытался скрыться
Накануне ночью на пересечении улиц Большая Крыловка – Вахитова в Казани произошло ДТП с участием автомобиля Kia и питбайка. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 37-летний казанец за рулем питбайка выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia, который осуществлял разворот.
После столкновения водитель питбайка пытался скрыться с места происшествия, но очевидцы сообщили о данном факте находившемуся на соседнем перекрестке экипажу ДПС. После этого виновника ДТП задержали.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, водитель питбайка был пьян. В отношении виновника ДТП были составлены административные протоколы.
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