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В Казани пьяный пешеход выбежал на дорогу и оказался под колесами автобуса
Авария произошла сегодня в 10.47 на улице Батыршина, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Водитель маршрутного автобуса сбил пешехода, который неожиданно для водителя выбежал на дорогу .
В результате 50-летний мужчина с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» и признаками алкогольного опьянения госпитализирован в медучреждение.
В отношении пешехода возбуждено дело об административном правонарушении, по действиям водителя проводятся проверочные мероприятия.
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