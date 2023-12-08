В Казани пьяный пешеход выбежал на дорогу и оказался под колесами автобуса

Авария произошла сегодня в 10.47 на улице Батыршина, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Водитель маршрутного автобуса сбил пешехода, который неожиданно для водителя выбежал на дорогу .

В результате 50-летний мужчина с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» и признаками алкогольного опьянения госпитализирован в медучреждение.

В отношении пешехода возбуждено дело об административном правонарушении, по действиям водителя проводятся проверочные мероприятия.