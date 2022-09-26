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Ру Тат
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Происшествия
26 сентября 2022  09:47
Павел Климчак

В Казани пьяный мужчина стрелял из пневматического пистолета с балкона

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В полицию сообщили, что с балкона жилого дома на улице Светлой мужчина стреляет из пистолета. На место происшествия сразу выехали стражи порядка.

Установлено, что двое мужчин, будучи пьяными, стояли на балконе, при этом один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. Обоих мужчин 42 и 43 лет задержали полицейские, пневматику у них изъяли.

В результате случившегося никто не пострадал. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

#стрельба #пневматический пистолет
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