В Казани пьяный мужчина бил стекла в машинах и одну за другой пытался их угнать

19 мая в отдел полиции «Дербышки» обратились несколько местных жителей, которые рассказали, что их автомобили пытались угнать: у всех машин были выбиты стекла. Кроме того, по словам водителей, два автомобиля были припаркованы не на своем месте.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. По записям было видно, как в ночь с 18 на 19 мая он поочередно разбивал стекла у нескольких автомобилей и пытался их угнать.

По горячим следам злоумышленника удалось задержать на Сибирском тракте. Им оказался 25-летний ранее судимый казанец. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, как все произошло: в ту ночь, будучи пьяным, он решил угнать автомобиль, чтобы добраться до дома.

Он разбивал у машины стекло и пытался завести двигатель, замыкая проводы зажигания. Два автомобиля ему даже удалось завести, но у них сработали блокираторы руля, и он оставил их. Остальные машины ему не удалось запустить.

Возбуждено уголовное дело по статьям за угон авто без цели хищения и покушение на угон. Задержанный находится под подпиской о невыезде, как уточнили в пресс-службе УМВД России по Казани.