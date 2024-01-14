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В Казани пьяный лихач на Kia Optima пытался сбежать от автоинспекторов
Накануне вечером 29-летний казанец на Kia устроил погоню с сотрудниками ДПС.
В 23.37 лихача заметили на проспекте Победы, однако водитель не подчинился требованиям об остановке. Во время преследования экипаж ДПС предпринял попытку остановить казанца с помощью громкоговорителя. Однако водитель данные сигналы проигнорировал и на большой скорости направился в сторону проспекта Ямашева, неоднократно нарушая требования запрещающих сигналов светофора, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Спустя некоторое время автомобиль нарушителя остановили – водитель покинул салон и попытался сбежать. Автоинспекторам удалось задержать нарушителя, который продолжал оказывать сопротивление. Водителем Kia оказался 29-летний житель Казани с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.
Казанца доставили в отдел полиции, составили административные материалы, а иномарку отправили на спецстоянку.
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