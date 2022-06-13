В Казани пьяная женщина не давала соседям спать, пиная ночью по дверям

В соцсетях появилась информация, что минувшей ночью во дворе дома №1 по улице Адоратского в Казани неадекватная женщина билась головой о машины.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в отдел полиции «Ямашевский» поступило сообщение, что в одном из домов по улице Адоратского женщина шумит и мешает жильцам спать.

Выяснилось, что нетрезвая 42-летняя дама вначале пинала в двери соседей, а после вышла на улицу, где стала хулиганить и шуметь.

«Правонарушительницу доставили в отдел полиции. В отношении нее составлен административный материал за мелкие хулиганиства», – уточнили в пресс-службе УМВД России по Казани.