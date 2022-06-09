В Казани пьяная автоледи разбила сразу шесть авто

Массовое ДТП произошло накануне в Казани, сообщает городская Госавтоинспекция в своем официальном телеграм-канале.

Девушка за рулем иномарки, изрядно выпив, решила прокатиться по городу. Однако состояние алкогольного опьянение не позволило ей адекватно оценивать дорожную обстановку. Как итог – автоледи разбила сразу шесть автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.

На нарушительницу выписали административные протоколы сразу по 4 статьям административного кодекса, а ее автомобиль поместили на штрафстоянку. Теперь автоледи придется минимум на полтора года попрощаться с водительскими правами, а также заплатить 30 тыс. рублей штрафа.

