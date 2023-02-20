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В Казани психически больной юноша ударил на улице женщину ножом
В отдел полиции «Япеева» поступило сообщение о том, что в центре Казани возле одного из домов по улице Университетская требуется помощь женщине, у которой ножевое ранение. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Как установили на месте полицейские, около девяти вечера женщина возвращалась работы. В какой-то момент на встречу к ней выбежал молодой человек. Он ударил ее ножом и скрылся.
Злоумышленника удалось задержать. Выяснилось, что юноша стоит на учете у психиатра. Молодой человек был помещен в республиканскую клиническую психиатрическую больницу. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
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