В Казани психически больной юноша ударил на улице женщину ножом

В отдел полиции «Япеева» поступило сообщение о том, что в центре Казани возле одного из домов по улице Университетская требуется помощь женщине, у которой ножевое ранение. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как установили на месте полицейские, около девяти вечера женщина возвращалась работы. В какой-то момент на встречу к ней выбежал молодой человек. Он ударил ее ножом и скрылся.

Злоумышленника удалось задержать. Выяснилось, что юноша стоит на учете у психиатра. Молодой человек был помещен в республиканскую клиническую психиатрическую больницу. Пострадавшую госпитализировали в больницу.