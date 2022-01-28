В Казани прозвучат шедевры русской классики в исполнении квартета имени Танеева

На сцене Татарской государственной филармонии имени Тукая выступит квартет имени Танеева — ленинградский камерный коллектив, ведущий свою историю с 1946 года. В этот вечер гости смогут услышать сочинения Сергея Танеева, Cергея Рахманинова, Петра Чайковского, Александра Глазунова.

Перед началом концерта слушателям будет предложена лекция от руководителя отдела работы со слушателями Татарской филармонии — ведущей проекта «Школа филармонического слушателя» Светланы Черных.

«Татарская филармония продолжает цикл концертов, который предусматривает знакомство слушателей с музыкальными стилями разных эпох. В этом сезоне основной акцент сделан на знакомстве с музыкой эпохи романтизма. Камерная музыка непроста для восприятия, но наша задача приучить публику слушать и понимать разную музыку. Однако свои первые шаги в этом направлении мы будем делать с детально отобранной программой, которую исполняют прекрасные исполнители нашей страны», — подчеркнула Черных.

Перед казанцами квартет имени Танеева предстанет в новом составе, в который вошли молодые исполнители, лауреаты престижных международных конкурсов, сохранившие со своими предшественниками тесную профессиональную связь. Вместе с тем музыканты коллектива являются артистами Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Концерт состоится 4 февраля в 18.30. Начало лекции в 17.40.