27 апреля 2026 11:01

В Казани проживают почти две тысячи ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: презентация заместителя руководителя исполкома Казани Азата Абзалова

В Казани сегодня проживают 1 977 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них – 116 участников войны, 1 202 труженика тыла и 659 вдов участников войны. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов.

По его словам, в преддверии празднования Дня Победы ветеранам вручают продуктовые наборы и поздравительные открытки от Раиса Татарстана и мэра Казани. К поздравлениям также подключаются предприятия, учреждения и общественные организации, которые проводят адресные визиты на дому.

Особое внимание, отметил Абзалов, уделяется медицинскому сопровождению ветеранов. Каждый из них закреплен за медицинским учреждением. Профилактическими осмотрами на дому охвачено 99% инвалидов войны и 98% участников Великой Отечественной войны. Кроме того, для ветеранов зарезервированы койки в стационарах, в том числе в профильных отделениях и госпитале ветеранов.

На особом контроле находятся и бытовые условия одиноко проживающих ветеранов, а также жителей домов ветеранов. Районные администрации помогают в решении бытовых вопросов и при необходимости организуют ремонт жилья.

#9 мая #День Победы #ветераны
В топе
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
«Единая Россия» отправила в ЛНР 37-ю гуманитарную колонну весом 165 тонн

26 апреля 2026
Новости партнеров