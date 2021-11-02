В Казани проходят XXIV Елисаветинско-Сергиевские чтения

С 1 по 4 ноября в Казани проходит ежегодная научная конференция XXIV Елисаветинско-Сергиевские чтения «Российская благотворительность. Традиции и современность». Сегодня в стенах Казанской Ратуши состоялось торжественное открытие Елизаветинских дней.

«Для нас особенно приятно приезжать в Казань, потому что история всех наших Елисаветинско-Сергиевских чтений тесно связана с местами, которые любила Великокняжеская чета: Великий князь Сергей Александрович и Святая княгиня Елизавета Федоровна. И для нас особенно важно, что нашу деятельность поддерживает Президент РТ Рустам Минниханов, который проявил интерес к благотворительной акции “Белый цветок”, которую инициировала в свое время Елизавета Федоровна», — рассказала к.и.н., руководитель международного центра «Благотворительность в истории» Института всеобщей истории РАН, Глава Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Участниками чтений стали ведущие историки и архивисты, представители научного и музейного сообщества Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Казани.

На повестке – развитие благотворительности в России в первой половине XIX – начале XX века, деятельность благотворительных ведомств и учреждений, организация трудовой помощи, дворянской, купеческой и старообрядческой благотворительности в Казанской губернии до 1917 года, практика современной благотворительности.

«Отрадно, что в Казани собрались люди, неравнодушные к истории России и благотворительности. Меценатство есть в душе каждого человека, живущего в России. Потому что православной душе присуща жертвенность, а жертвенность – это следствие любви. Поэтому благотворительность является следствием верующей души и широко поддерживается Русской православной церковью», — поделился епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

В рамках конференции гости могут еще глубже погрузиться в историю, оценив выставку «Деяния, обессмертившие имена…» Национального музея РТ, развернувшуюся в Казанской Ратуше. Фотографии, документы, афиши и многое другое, связанное с благотворительностью казанских купцов – семейных династий Юнусовых, Апаковых, Аитовых, А.К. Месетникова, Я.Ф. Шамова, И.И. Алафузова, представителей дворянского сословия, в совокупности составляют ретроспективу российской благотворительности.

Центральным событием Елисаветинско-Сергиевских чтений станет акция «Белый цветок» 3 ноября. Акция пройдет при участии благотворительных фондов, среди которых «Ассоциация благотворителей «Белый цветок» (Москва), «Город добрых дел» (Казань), Православная служба помощи «Милосердие Казань». Вырученные средства будут направлены семьям с тяжело больными детьми.

«К сожалению, в определенный период традиция благотворительности была утрачена. И случилось это не только потому, что люди утратили свою культуру меценатства. Вопрос еще и в том, что сегодня существует кризис доверия в обществе: население не всегда верит, что благотворительные средства достигают своего адресата. Важно, чтобы общественность видела, куда направляются благотворительные средства. В этом вопросе преуспел Фонд “Возрождение”, который ведет Книгу Благотворителей. Ведь если вернуться к истории, документировался каждый сбор средств, и расписывалось до копейки, куда направляются средства. Нам сегодня этого не хватает. В рамках конференции мы также обсудим этот вопрос», — рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В этот же день для участников конференции будет проведена экскурсия по Казани, где татарстанская столица будет представлена гостям сквозь призму ее истории благотворительности. Участники Елизаветинских дней обойдут здания больниц и приютов, школы и монастыри, соборы и мечети, построенные на средства казанских меценатов.

Завершатся Елисаветинско-Сергиевские чтения 4 ноября участием делегации Фонда ЕСПО в Божественной литургии в возрожденном в 2021 году кафедральном Соборе Казанской иконы Божией Матери.