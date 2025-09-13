Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе в Казани побили рекорд прошлого года

Казань принимает ХII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова.

В этом году в турнире приняли участие 59 регионов России. Это самая рекордная цифра за 12 лет проведения данных соревнований.

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов отметил растущую значимость турнира в Казани.

«На сегодняшнем турнире собрались сильнейшие юниоры со всей страны. В Казани, в этом прекрасном дворце единоборств «Ак Барс» проводятся различные соревнования, но именно этот турнир мы всегда с нетерпением ждем. Ведь именно здесь на этих матах формируется будущая юниорская сборная нашей страны по греко-римской борьбе», – сказал Шайхутдинов.

Республику Татарстан представляют 15 сильнейших борцов из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Зеленодольска и Бугульмы.

В общей сложности в турнире примут участие более 400 спортсменов.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе проходит в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» с 12 по 15 сентября 2025 года.