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В Казани проходят соревнования «Юность России» по хоккею на траве среди девушек
В Центре хоккея на траве в Казани вовсю проходят Всероссийские соревнования «Юность России» по хоккею на траве среди девушек 13-16 лет. Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и является отборочным на Всероссийскую летнюю Спартакиаду учащихся.
Как сообщили в Минспорте РТ, участвуют в соревнованиях 10 команд. Они приехали в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Свердловской областей, Башкортостана, Краснодарского, Пермского и Алтайского краев. Также в «Юности России» участвует и команда из Татарстана.
Отмечается, что в составе татарстанской команды - воспитанники РСШОР «Динамо», которую возглавляют тренеры Дмитрий Васильев и Татьяна Акунеева. В своей первой игре на турнире девушки уверенно обыграли ровесниц из Башкортостана со счетом 11:0. Сегодня команда повторила свой успех против команды Санкт-Петербурга — 9:1.
Хоккеисток ждут еще несколько матчей группового этапа, а уже потом начнутся стыковые, полуфинальные и финальные матчи.
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