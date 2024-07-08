В Казани проходят соревнования «Юность России» по хоккею на траве среди девушек

Фото: Минспорт РТ

В Центре хоккея на траве в Казани вовсю проходят Всероссийские соревнования «Юность России» по хоккею на траве среди девушек 13-16 лет. Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и является отборочным на Всероссийскую летнюю Спартакиаду учащихся.

Как сообщили в Минспорте РТ, участвуют в соревнованиях 10 команд. Они приехали в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Свердловской областей, Башкортостана, Краснодарского, Пермского и Алтайского краев. Также в «Юности России» участвует и команда из Татарстана.

Отмечается, что в составе татарстанской команды - воспитанники РСШОР «Динамо», которую возглавляют тренеры Дмитрий Васильев и Татьяна Акунеева. В своей первой игре на турнире девушки уверенно обыграли ровесниц из Башкортостана со счетом 11:0. Сегодня команда повторила свой успех против команды Санкт-Петербурга — 9:1.

Хоккеисток ждут еще несколько матчей группового этапа, а уже потом начнутся стыковые, полуфинальные и финальные матчи.