В Казани проходят соревнования по киокусинкай совместно с фестивалем «Время выбрало нас»

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

Столица РТ впервые принимает Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай совместно со спортивно-патриотическим фестивалем «Время выбрало нас».

О важности мероприятия рассказал Директор фонда помощи ветеранам и участникам боевых действий «Время выбрало нас» Артур Закиров.

«Мы понимаем насколько интенсивно сейчас идет борьба за нашу молодежь. Наши противники активно работают в направлении подрастающего поколения. Так что война идет не только на линии фронта, но и здесь в тылу. Нам безусловно нужно что-то противопоставлять. В данных соревнованиях мы представили выставку картин, созданных участницей СВО Юлией Толстоусовой. Они посвящены памяти наших героев, многих из которых уже нет в живых.

Цените, что здесь есть свет, тепло и все стекла целы - это достигается неимоверным трудом ребят на передовых. Наше сообщество помогает военным подразделениям: 50% мы посвящаем фронту, 50%- работе с молодежью», - сказал Закиров корреспонденту «Татар-информа».

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

В чемпионате и первенстве по киокусинкай принимает участие 420 сильнейших спортсменов в 73 возрастных категориях из регионов РТ, Башкортостана, Пермского края, а также Нижегородской, Пензенской, Самарской, Оренбургской и Кировской областей. В общей сложности предусмотрено 73 комплекта наград.

Данные соревнования позволяют участникам более старших возрастов выполнить нормативы КМС, кроме того состязания являются отборочными на общероссийские соревнования.

Директор Федерации киокусинкай Республики Татарстан Александр Федагин также оценил важность сотрудничества совместного проведения фестиваля и соревнований.

«Мы не в первый раз проводим соревнования совместно с фестивалем «Время выбрало нас». Такие условия позволяют нам провести соревнования более масштабно и на более высоком уровне», - считает Федагин.

Чемпионат и Первенство ПФО по киокусинкай совместно с фестивалем «Время выбрало нас» проходит на базе СК «Бустан» в Казани.