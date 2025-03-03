В Казани проходят мероприятия, посвящённые 225-летию поэта Евгения Боратынского

2 марта исполнилось 225 лет со дня рождения великого русского поэта Евгения Боратынского. К юбилею поэта в Музее Е.А. Боратынского в Казани открылась выставка «Поэт и его книги».

Как сообщает пресс-служба Минкульта РТ, судьба поэта нерасторжимо связана с судьбой его книг. Каждая из них знаменовала определенный этап жизненного и творческого пути писателя, открывала новую грань поэтической индивидуальности, определяла место в литературе той эпохи.

За двадцать пять лет активного пребывания в публичном литературном пространстве Боратынский выпустил шесть книг. В последующие столетия издания его сочинений переживали разные эпохи. Были времена затишья, когда публиковались лишь отдельные его стихотворения в поэтических подборках, но с конца XIX века интерес неизменно возрастал, началось глубокое изучение художественного наследия Боратынского, появились полноценные академические издания, научные исследования.

На выставке «Поэт и его книги» представлены результаты неугасимого интереса и упорного труда ученых-исследователей и издателей за два века: издания сочинений Боратынского дореволюционные, советского периода и нынешнего XXI века; работы художников к книгам поэта и к книгам о поэте. Выставка экспонируется до 30 апреля 2025 года.

20 марта в Музее Е. А. Боратынского пройдет поэтический театр Алексея Гомазкова с новой программой «Пишу тебе из Казани», посвященная 225-летнему юбилею Евгения Боратынского. Вечер будет украшен романсами на стихи Боратынского, которые исполнит Юлия Зиганшина.

25 марта в Культурном центре имени А. С. Пушкина состоится лекция-концерт цикла «Страницы биографии», посвященный гению Евгения Абрамовича Боратынского. На мероприятии прозвучат романсы в исполнении заслуженной артистки РТ Юлии Зиганшиной и поэтические этюды в исполнении старшего научного сотрудника Музея Е. А. Боратынского Алексея Гомазкова.