В Казани проходят актерский интенсив под руководством Олега Хрычева

В стенах Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» проходит серия мастер-классов от актера театра и кино, старшего преподавателя кафедры эстрадного искусства ГИТИСа Олега Хрычева. Под его руководством артисты труппы оттачивают свое актерское мастерство.

«Я очень рад, что в Казани открыт молодежный театр. Посетил премьеру сезона – спектакль “Изобретательная влюбленная”, – и был приятно удивлен энергией артистов, их самоотдачей», - поделился Хрычев.

Он рассказал, что им выстроен определенный план занятий, основанный на методе Михаила Чехова. Свои навыки труппа арт-резиденции отточит на выстраивании характеров персонажей пьесы Лопе де Веги.

«Мы также сосредоточим свое внимание на поддержании так называемой актерской формы. У ребят огромный потенциал быть прекрасными драматическими артистами – сделаем шаги на пути к этому. Я хотел бы дать им такие техники, которые в дальнейшем они смогут использовать самостоятельно. Актер должен быть всегда в форме, находиться в “игровом” тонусе», – отметил Хрычев.

Напомним, что уже 4 марта в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» вновь пройдет показ спектакля «Изобретательная влюбленная» по одноименной пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. Билеты доступны и по «Пушкинской карте».