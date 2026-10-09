В Казани проходит зональный тур фестиваля «Наш дом – Татарстан»

В Доме Дружбы народов Татарстана проходит отборочный тур Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан».

В мероприятии принимают участие конкурсанты из Казани, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского районов Республики Татарстан – всего свыше 100 коллективов.

Фестиваль проводится с 2012 года с целью укрепления единства и духовного взаимообогащения народов, проживающих на территории Республики Татарстан. В нем участвуют культурные и образовательные учреждения (школы, ССУЗы, ВУЗы), а также творческие коллективы детских школ искусств и музыкальных школ, профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства (колледжи, училища), организаций дополнительного образования детей (центры и дома творчества), культурно-досуговых учреждений (дома и центры культуры).

С 2014 года фестиваль включен в государственную программу «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».

Отборочные туры уже прошли в Нурлатской, Арской и Буинской зонах и состоятся еще в Лениногорской, Сармановской и Менделеевской зонах. В рамках зональных туров Фестиваля отбираются лучшие творческие коллективы, открываются новые имена. На сегодня подано более 700 заявок, это более 4000 участников.

«Три зоны мы уже прошли, и, честно, я не знал, что наша республика настолько богата национальной культурой разных народов», – признался в беседе с корреспондентами «Татар-информа» заслуженный работник культуры РТ и председатель жюри фестиваля-конкурса Ильнур Аглиуллин.

Без прошлого не будет будущего, повторил председатель жюри известный афоризм. В конкурсе участвуют дети от 7 лет, и вместе с ними на сцену выходят пожилые люди старше 80 – в этом Аглиуллин видит преемственность поколений.

По итогам всех отборочных туров будут выбраны финалисты фестиваля-конкурса, которые выступят на гала-концерте в ТАГТОиБ им. Джалиля.

«Наша задача – сделать этот концерт ярким и красивым, как лоскутное одеяло, чтобы представить каждую культуру и каждую национальность», – рассказала «Татар-информу» член жюри фестиваля, заслуженная артистка РТ, солистка Казанской городской филармонии Марина Карпова.