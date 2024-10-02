В Казани пройдет выставка «Наука в лицах»

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) пройдет выставка «Наука в лицах». На ней представлены портреты авторов инновационных разработок и научных достижений в области медицины и биотехнологий, IT-технологий, транспорта, металлургии, космической отрасли, добычи полезных ископаемых и др.

Героями третьего сезона станут создатели биопринтера для «выращивания» тканей из клеточного материала, первого в России невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака, отечественных автомобилей AURUS и иных разработок.

В рамках проекта перед студентами КНИТУ выступит директор по гетерогенному катализу компании «СИБУР» Анастасия Бабина. Она расскажет о новейших разработках корпорации, а также о перспективах для молодых ученых.

Осенью выставку «Наука в лицах» представят на площадках крупнейших российских вузов. Портреты представителей российской науки и технологического сектора можно будет увидеть на площадках университетов в Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Архангельске, Владивостоке, Нижнем Новгороде и других городах. В ноябре выставка пройдет на площадке IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

«Наука в лицах» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. Выставка пройдет при грантовой поддержке Минобрнауки РФ и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах. Информация о героях проекта доступна на сайте Десятилетия науки и технологий.

Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Основные его задачи – это привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.