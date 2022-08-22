В Казани проходит встреча Минниханова с игроками и тренерами «Ак Барса»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в эти минуты начал встречу с игроками, тренерами и руководством хоккейной команды «Ак Барс». Мероприятие стартовало в «Татнефть-Арене».

Данная встреча посвящена стартующему 1 сентября регулярному чемпионату КХЛ. Напомним, что «Ак Барс» первую игру проведёт 3 сентября на выезде против московского «Динамо».

В сегодняшнем мероприятии, помимо Минниханова, принимают участие президент «Ак Барса» и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, главный тренер команды Олег Знарок, генменеджер клуба Марат Валиуллин и тренерский штаб команды.

Такие встречи руководитель республики проводит регулярно. Минниханов встречается с «Ак Барсом» перед началом сезона и перед стартом в плей-офф за Кубок Гагарина.

Напомним, что «Ак Барс» провел яркую трансферную кампанию. Казанцы заключили контракты с Александром Радуловым, Вадимом Шипачевым, Станиславом Галиевым, Вячеславом Войновым и другими звездами российского хоккея.