Более 80 российских и иностранных экспертов прибыли в Казань на Медиафорум-2023

В Казани проходит шестой Международный форум для представителей СМИ — «Медиафорум-2023: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности». Мероприятие проходит в столице Татарстана с 18 по 20 октября. В нем принимают участие ведущие эксперты из Японии, Австрии, Беларуси, Таджикистана, Турции и Индии.

Событие объединило более 80 российских и иностранных политиков, экономистов, теоретиков и представителей медиа. В течение трех дней на серии открытых дискуссий специалисты обсудят мировую информационную повестку, судьбы региональных и городских изданий, а также обменяются знаниями и передовыми практиками.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В начале конференции с приветственным словом в адрес участников выступил организатор форума, главный редактор журнала «Международная жизнь» МИД РФ Армен Оганесян. Он отметил, что сегодняшняя сессия посвящена международной информационной безопасности и функционированию интернета в эпоху глобальных геополитических изменений.

«Главной темой для обсуждения является журналистика в современных условиях и ее влияние на мировые политические процессы. На полях форума международное экспертное сообщество определяет общие подходы к сохранению журналистики, ее роль в международных отношениях и глобальной системе информационной безопасности», — сказал Оганесян. По его словам, задача СМИ в этой области — выступить в роли платформы для обмена независимыми мнениями.