В Казани проходит третий международный турнир по бильярдному спорту «Кубок Раиса РТ»

Фото: Министерство спорта РТ

В Казани стартовали международные соревнования по бильярдному спорту «Кубок Раиса Республики Татарстан». Турнир является первым этапом Кубка мира в дисциплине «Свободная пирамида» и проходит в столице республики в третий раз. Это подчеркнул председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин во время своего выступления.

«Третий Международный турни «Кубок Раиса РТ» по бильярдному спорту собрал самых успешных бильярдистов не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. В Татарстане любят спорт: футбол, хоккей, волейбол, бильярд, теннис, конные скачки… Какой татарин без лошади? Скачем на Сабантуях, соревнуемся. И это объединяет наш народ. Также и за бильярдным столом только друзья, только партнеры, но ни в коем случае не враги.

Я уверен, что турниры подобного масштаба, которые проходят у нас в Казани, привлекут больше внимание к этому виду спорта. Извините за нескромность, но мы лидеры по развитию спорта в Российской Федерации. Порядка 2,4 млн. человек жителей Татарстана занимаются спортом. Мы этим очень дорожим» - приводит слова Мухаметшина корреспондент «ТИ-Спорта».

В Кубке Раиса РТ выступают 80 сильнейших спортсменов из пяти стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Российской Федерации. Среди участников – заслуженные мастера спорта Никита Володин, Иосиф Абрамов, Диана Миронова, Никита Ливада.

Республику Татарстан представляют Диана Миронова (ЗМС), Элина Горыславец (МС), Сергей Горыславец (МСМК), Эйнар Замалеев (МСМК), Максим Кочкин (МС), Юрий Шишонин (МС) и Илья Старосельский (МС).

Фото: Министерство спорта РТ

Министр спорта РТ Владимир Леонов в свою очередь подчеркнул масштабы соревнований и их развитие, вспомнив, с чего все начиналось три года назад, когда был организован первый турнир «Кубка Раиса РТ».

«Это первый этап Кубка мира, хотя три года назад впервые организовывая Кубок Раиса РТ, мы начинали просто с локального соревнования и он имел более лояльный статус. Сегодня здесь собрались лучшие бильярдисты со всего мира, несмотря на то, что представлено всего пять стран. Это достойная конкуренция, в том числе и внутри сборной России, которую представляют сильнейшие спортсмены из разных регионов. Поэтому я уверен, что будет очень достойный турнир.

Мы постарались создать отличные условия. Поверьте мне, далеко не все проводят такой турнир не в бильярдном зале, а специально формируют удобный формат с хорошей логистикой в центре города. Хочу сказать огромное спасибо нашим партнёрам из IT-парка. Три года назад они не верили, что возможно провести здесь турнир такого уровня. Многие присутствующие здесь даже впервые ощутили атмосферу гостеприимства и хорошую организацию. При качественной организации надеемся на качественный бильярд. Пусть победит сильнейший» - сказал Леонов в своем приветственном слове.

Международный турнир «Кубок Раиса Республики Татарстан» проходит в Казани в IT-парке имени Башира Рамеева с 31 марта по 5 апреля. Вход для всех желающих свободный.