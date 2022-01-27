В Казани проходит региональный этап WorldSkills по компетенции «Летающая робототехника»

В Казани сейчас проходит региональный этап чемпионата WorldSkills по компетенции «Летающая робототехника». Пятеро студентов колледжей программируют квадрокоптер, чтобы он летал по определенному техническому заданию. Всего предусмотрено пять этапов, сегодня конкурсанты должны были написать код, который бы позволил аппарату сесть на движущуюся платформу.

«Пятеро студентов колледжей Татарстана пытаются определить, кто из них лучший программист дронов. Им нужно заставить дрон летать автономно, без участия пилота. Сегодня их задача — посадить устройство на движущийся объект», — рассказала главный эксперт регионального этапа Юлия Шишканова.

На выполнение задания участникам отводилось два часа. За это время они могли написать код и проверить его в действии. По небольшой площадке с узорами ездил робот-пылесос, на котором сверху был прикреплен уникальный узор, на него и должен был сесть дрон. Этот этап стал уже четвертым в программе компетенции. Ранее студенты программировали квадрокоптер для того, чтобы он анализировал цветные рисунки и мог летать по заданной программе. А впереди их ждет задание, по которому дрон должен будет анализировать состояние смоделированного склада и понимать, какие коробки стоят не на своих местах, пояснила Шишканова.

На соревнованиях присутствуют и эксперты, которые выполняют роль судейского корпуса. Один из них, Артем Баталов, ранее стал одним из победителей конкурса «Цифровой прорыв», где его команда выиграла миллион рублей.

«С первого взгляда, задание выглядит простым, но когда приступаешь к работе, возникнет много трудностей. В принципе, для выполнения хватит базовых навыков программирования, физики и геометрии. Такая программа может использоваться при водном мониторинге, когда с корабля запускаются различные беспилотные устройства, чтобы разведать, что находится вокруг», — сообщил эксперт.

По итогам всех пяти этапов будут выявлены три победителя, лучший из которых будет представлять Татарстан во Всероссийских соревнованиях.