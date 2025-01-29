В Казани проходит региональный день форума «Комфортная среда для жизни» II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Мероприятие стартовало 29 января и продлится до 30 января 2025 года включительно.

Как сообщают организаторы, в рамках программы форума уже прошли экскурсии по парку ЖК «Салават Купере», «Голубым озерам», благоустроенным дворам и больницам и новому зданию татарского театра Г. Камала.

В четверг, 30 января, в рамках форума проведут пленарное заседание, на котором модератором выступит Антон Финогенов, вице-президент НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», замгендиректора фонда «ДОМ.РФ». Начало заседания – 09:00.

В 11:30 участники обсудят роль и перспективы сельских территорий в новой федеральной Стратегии пространственного развития — как вновь стать опорой России? Модератор – Юлия Зубова, гендиректор Академии городских технологий «Среда»

В 14:00 гости порассуждают на тему, существуют ли пределы для реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»? Модераторы – директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова и руководитель управления нормативно-методической работы Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в «Проектной дирекции Минстроя России» Джемал Сурманидзе.

В 16:00 стартует финальная панельная дискуссия «Комфортная среда для жизни», на которой выступит в том числе Раис РТ Рустам Минниханов.

Завершится последний день форума в 18:00. В перерывах между заседаниями для гостей организуют обед и кофе-брейк.

Отметим, что для участия в форуме нужно зарегистрироваться по ссылке.