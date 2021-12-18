В Казани проходит профильная смена для школьников IT-Fresh

До 21 декабря в казанском оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» проходит профильная смена для детей и подростков, которые занимаются созданием анимационных роликов, видеороликов и компьютерных игр.

IT-Fresh — это недельная профильная смена для детей в возрасте от семи до 17 лет, разработанная экспертами оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» и исполнительной дирекцией республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest».

«Мне бы хотелось, чтобы эта история превратилась в кластерную систему, в которой IT-Fresh — только первый уровень подготовки. Вторым этапом могла бы стать серия систематизированных мастер-классов для учащихся и выпускников профильных вузов. У нас в Татарстане есть база для этого, есть много небольших компаний, студий, которые работают в проектах на федеральном и международном уровнях, используя графику, визуальные эффекты и так далее», — заметила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Среди основных целей профильной смены присутствуют выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области визуального искусства, стимулирование их творческого и интеллектуального потенциала, а также помощь в подготовке готовых работ для кинофестиваля «Милли мультFest».

В программу включены различные мастер-классы по сценарному мастерству, режиссуре, компьютерной анимации и другим направлениям. Среди лекторов — режиссеры Салават Юзеев и Сергей Киатров, сценарист Дмитрий Савин, программист Олег Сенин, представляющий компанию «Яндекс», и многие другие. Завершится смена защитой проектов.

«Милли мультFest» был учрежден в прошлом году комиссией при Президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка с участием Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ, Казанского государственного института культуры и телерадиокомпании «Новый Век». Исполнительная дирекция кинофестиваля формируется на базе ГБУК РТ «Татаркино».