В Казани проходит первый рабочий день Четаевской конференции

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В Казани проходит первый день XII Международной научной Четаевской конференции. Свои пожелания участникам конференции выразили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.

«На примере конференции видно, как формируется уникальное междисциплинарное пространство для обсуждения современных научных достижений и прикладных решений в области механики, теории управления и цифровых технологий», – рассказал Минниханов.

Вице-премьер пожелала участникам форума ярких встреч и хороших дискуссий. Она также отметила, что проведение Четаевской конференции связано с празднованием 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Его [Николая Четаева] вклад в развитие обороноспособности страны сложно переоценить. Он огромен и важен», – подчеркнула заместитель премьера.

В этот раз конференция собрала более 300 участников из России и стран дальнего и ближнего зарубежья. В рамках конференции обсудят тему квантовых технологий, беспилотные авиационные системы и цифровые технологии.

Конференция проходит на площадках Казанского федерального университета и Казанского авиационного института с 16 по 20 июня.